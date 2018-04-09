تامر النحاس: "إيهاب جلال درب الزمالك نصف موسم.. ما لحقش يعمل حاجة"

قال تامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال، مدرب نادي الزمالك، إن وجود مدرب الزمالك من منتصف الموسم ربما هو أحد الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور الذي ظهر عليه النادي.

وأضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن من حق جماهير الزمالك أن تحزن على فريقها خاصة بعد الخروج من البطولة الإفريقية والهزائم المتتالية للفريق.

وأشار، إلى أنه عقد مدرب الفريق موسم ونصف، لافتا إلى أنه غير مسؤول عن النتائج السابقة التي تحققت في نصف الموسم وبالتالي سيبدأ محاسبته خلال عمله مع النادي موسم كامل.