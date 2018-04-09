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الوطن

"فتح": إسرائيل آخر من يمكن أن يتحدث عن احترام الديانات

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
"فتح": إسرائيل آخر من يمكن أن يتحدث عن احترام الديانات

حركة فتح - صورة أرشيفية

رفضت حركة "فتح"، جملة وتفصيلاً المحاولات الرخيصة، التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لشق الصف بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، من خلال تصريحاتها حول الأعياد المسيحية في فلسطين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال المتحدث باسم حركة "فتح"، عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، إن "آخر جهة يمكن لها أن تتحدث عن احترام الديانات السماوية هي إسرائيل، فهي من يزدري جميع الأديان الأخرى".

وذكّر حكومة الاحتلال بقيامها بفرض الضرائب على الكنائس، ما أدى إلى إغلاق كنيسة القيامة لأول مرة في تاريخها، ناهيك عن التطرف الذي تغذيه الحكومة، وأدى إلى حرق الكنائس والمساجد، إضافة إلى منع المسيحيين والمسلمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، من أداء شعائرهم الدينية.

وقال القواسمي عن المحاولات فاشلة: "الشعب الفلسطيني واحد موحد، بمسلميه ومسيحييه وطوائفه الأخرى كافة، وإن جميع الأعياد المسيحية والإسلامية هي أعياد يحتفي بها شعبنا بأسره".

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