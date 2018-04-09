مصدر قضائي: مخالفات "إبسوس" قيد الفحص

قال مصدر قضائي، إن نيابة القاهرة الجديدة تسلمت مذكرة من محافظة القاهرة بشأن وجود مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة المهنية داخل مقر شركة "إبسوس" في شارع التسعين بالتجمع الخامس.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن" أن المخالفات لا تزال قيد الفحص من جانب النيابة العامة ولم يصدر بشأنها أي قرارات حتي الآن.

وكان جهاز مدينة القاهرة الجديدة تلقى خطابًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، بغلق مقر شركة إبسوس نهائيًا وتشميعه، لارتكابها عدة مخالفات جسمية تمثل خطرًا على الأمن القومي، حيث قررت لجنة إزالة المخالفات والتعديات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، يرافقها قوة من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، غلق وتشميع مقر شركة إبسوس، والصادر برقم 1287 بتاريخ 3 إبريل 2018، بناء على الخطاب الوارد من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، والمتضمن وجود عدة مخالفات خاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بشركة إبسوس للخدمات الاستثمارية، والكائنة بالقطعة رقم 185 بمنطقة القطاع الثانى بمركز المدينة بالتجمع الخامس.