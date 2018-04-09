تسجيل الدخول

الوطن

مصدر قضائي: مخالفات "إبسوس" قيد الفحص

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد سيف
مصدر قضائي: مخالفات "إبسوس" قيد الفحص

شعار الشركة

قال مصدر قضائي، إن نيابة القاهرة الجديدة تسلمت مذكرة من محافظة القاهرة بشأن وجود مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة المهنية داخل مقر شركة "إبسوس" في شارع التسعين بالتجمع الخامس.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن" أن المخالفات لا تزال قيد الفحص من جانب النيابة العامة ولم يصدر بشأنها أي قرارات حتي الآن.

وكان جهاز مدينة القاهرة الجديدة تلقى خطابًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، بغلق مقر شركة إبسوس نهائيًا وتشميعه، لارتكابها عدة مخالفات جسمية تمثل خطرًا على الأمن القومي، حيث قررت لجنة إزالة المخالفات والتعديات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، يرافقها قوة من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، غلق وتشميع مقر شركة إبسوس، والصادر برقم 1287 بتاريخ 3 إبريل 2018، بناء على الخطاب الوارد من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، والمتضمن وجود عدة مخالفات خاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بشركة إبسوس للخدمات الاستثمارية، والكائنة بالقطعة رقم 185 بمنطقة القطاع الثانى بمركز المدينة بالتجمع الخامس.

أخبار متعلقة

"علوم الإسكندرية" تنظم ندوة بعنوان "السلامة والصحة المهنية"

"علوم الإسكندرية" تنظم ندوة بعنوان "السلامة والصحة المهنية"
النيابة تحقق فى 10 بلاغات تتهم «ابسوس» بالتزوير

النيابة تحقق فى 10 بلاغات تتهم «ابسوس» بالتزوير

القنوات الفضائية تقاطع «ابسوس لبحوث نسب المشاهدة»

القنوات الفضائية تقاطع «ابسوس لبحوث نسب المشاهدة»
محافظة القاهرة تطبق منظومة الإنارة الإلكترونية بـ 3 محاور

محافظة القاهرة تطبق منظومة الإنارة الإلكترونية بـ 3 محاور

التعليقات

مصر تحتفل بـ«شم النسيم»: الدنيا ربيع

أحدث الأخبار

غرق طفل في مياه النيل بإدفو

غرق طفل في مياه النيل بإدفو

نيابة المنتزه تباشر التحقيق في انتحار مدمن داخل سيارة شرطة بالإسكندرية

نيابة المنتزه تباشر التحقيق في انتحار مدمن داخل سيارة شرطة بالإسكندرية

وزير النفط الإيراني: حققنا الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين

وزير النفط الإيراني: حققنا الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين

صحيفة سعودية: شركات حفر مصرية تشارك في مشروع "قناة سلوى" على حدود قطر

صحيفة سعودية: شركات حفر مصرية تشارك في مشروع "قناة سلوى" على حدود قطر

الكرملين يحذر من "خطورة" إطلاق مزاعم قبل التحقيق في الهجوم الكيميائي

الكرملين يحذر من "خطورة" إطلاق مزاعم قبل التحقيق في الهجوم الكيميائي

اختيارات الوطن

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

«المنيو»: تورتة فسيخ وتشيز كيك رنجة

«المنيو»: تورتة فسيخ وتشيز كيك رنجة

لوحات من بواقى الخضار والفاكهة: اطبع.. لوّن.. البس

لوحات من بواقى الخضار والفاكهة: اطبع.. لوّن.. البس

نجل الشهيد «منسى» يحقق أمنية والده ويفوز بـ«الذهبية»

نجل الشهيد «منسى» يحقق أمنية والده ويفوز بـ«الذهبية»

الأكثر قراءة

عاجل