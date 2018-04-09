3 أفلام مصرية بالدورة الـ20 من "الإسماعيلية السينمائي"

اقتصرت المشاركة المصرية في الدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، على 3 أفلام من إجمالي 62 فيلما يشاركون في المسابقة الرسمية بفروعها الـ 4.

ويشارك فيلم "آخر من یغادر ریو" إخراج أسامة عیاد في قسم الأفلام التسجيلية القصيرة، أما قسم الأفلام الروائية القصيرة يشارك بها "ماذا تفعل قبل منتصف لیل 1 أغسطس 2016؟" إخراج عمر نایف.

وتضم مسابقة أفلام التحريك التى تضم 17 فيلما من بينهم فيلم مصري بعنوان "أول یوم" إخراج سارة نبیل.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ20 من المهرجان في الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري، برئاسة الناقد عصام زكريا، بمشاركة 62 فيلما من 48 دولة.