"لما يبقى حلمك ثورتك جواك ده شيء مش سهل".. هكذا دائما كنت أبدأ كلماتى عندما أتحدث عن الأحلام والأهداف التى يجب ألا نتركها للحظات اليأس، لأخبرهم دوما أن هناك من يقول "احلم فالحلم هو حقك المشروع".

وها قد فعلها.. إبراهيم السيد

شاب مصرى بسيط كان يعلم أنه لا يملك سوى الحلم.. ويدرك قيمته.. يدرك أن الأحلام تتحقق بالعلم والعمل..

العمل الدؤوب..

فلم يتوان لحظة عن فعل ذلك حتى وصل على صغر سنه إلى ما يدركه الكبار من أصحاب مهنته.

عشق الطهى.. فاتخذه فنا يعزفه كما تعزف الموسيقى بكبار القاعات..

ولكن.. هل أصحاب الحلم يتوقفون؟

أبدا.. لا أعتقد..

وللمرة الثانية لم يخيب ظنى به.. فأخبرنى أنه لم يعد يحلم لنفسه وذاته فقط.. بل إن الحلم قد تجاوز ذاته ليصنع منه عباءة تضم كل مصرى وعربى يرغب بتعلم فنه ومهنته.. وأنه سيجوب كل أنحاء مصر ومعالمها هادفا إلى شيء لا يقل منزلة عن هدفه الأول.. "تنشيط السياحة".. ذلك الحلم الذى لطالما راوده وتمنى له سبيلا..

ولتكن مبادرته "فرصة حقيقية لمستقبل أفضل وفرص عمل لشباب مصر" أملا جديدا لكل شاب مهتم بفنون الطهى.

هدف ليس بالسهل.. ورحلة جديدة من التحديات..

لتبدأ التساؤلات كأجزاء من لعبة البازل الشهيرة..

كيف؟!

أين؟!

متى ؟!

الدعم؟!!!!!!!

ولكنهم أصحاب الأهداف فقط من يكملون اللعبة للنهاية مرتبين أجزائها بحرص شديد.

وزارة السياحة.. من هناك يبدأ مشوار الحلم.. وكشاب طموح يؤمن بحرص بلده على رعاية كل حلم.. حمل أوراقه إلى هناك ليتحدث بثقة وصدق عن حلمه ومبادرته.. شارحا أهدافه بدقة.. ليصبح استماع المسؤولين له أول بارقة أمل..

لكن الرد لم يكن مبشرا..

أيام من الصمت وشعور بالرهبة وقرار بألا يستسلم.. ليعاود البحث من جديد بخطوات ثابتة..

- هنا سأبدأ.. هذا المكان مناسب.

- إذا لأبدأ بالتجهيزات.. ولتكن خطواتى التالية هى التعليم الفنى ودعم رجال الأعمال بمصر والعالم العربى.

هكذا سار رافعا شعار لن أستسلم.

ولأن الله لا يترك صاحب حلم إذا اجتهد.. تكتمل خطوات اللعبة.. ويكتمل الحلم بدعم من وزارة السياحة ومن المملكة العربية السعودية أيضا.. ليعلنها للجميع عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:

"موعدى معكم أرض الواقع بالأول من مايو".. إبراهيم السيد.. شاب أدرك قيمة الحلم.