المرشدي: طرح شركات حكومية بالبورصة ليس خصخصة

قال رجل الأعمال محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن طرح الحكومة لعدد من الشركات في البورصة خطوة مهمة لإعادة هيكلة هذه الشركات وتوفير التمويل اللازم لإصلاحها وتطوير الشركات الخاسرة أيضًا، مشيرًا إلى أن الحديث عن خصخصة هذه الشركات ليس صحيحاً على الإطلاق.

وأضاف المرشدي، لـ"الوطن"، أن الحكومة ستطرحها بنسبة أقل من 50% حتي تظل الإدارة في يدها، علاوة علي إن نظام الخصخصة يجعل مستثمر بعينه مسيطر على الشركة وهذا أمر غير موجود.

وأضاف "المرشدي"، أن الحكومة ستركز في طرحها علي الشركات الرابحة وذات السمعة الطيبة، حتي تستطيع جذب المستثمرين داخل مصر وخارجها، لاستخدام التمويل الذي سيضخ بها لتطوير كافة الشركات الرابحة والخاسرة.