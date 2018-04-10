العبئة والإحصاء: ارتفاع الفاكهة بنسبة 1.8% خلال مارس

أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن النشرة الشهرية عن الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية خلال مارس إرتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة (1.8%) لتساهم بمقدار (0.06) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (5.4%)، والتفاح بنسبة (5.3%)، والجوافة بنسبة (5.6%).

اكد التقرير الذي يكشف التضخم خلال شهر مارس 2018 ارتفاع معدلاته بنسبة 1 % مقارنة باسعار شهر فبراير السابق عليه، مشيرًا إلى أن الرقم القياسي سجل 269.8 نقطة، بينما أكد التقرير استمرار تراجع معدلات التضخم السنوية خلال شهر مارس 2018 مسجلا 13.1 % مقابل 32.5 % خلال شهر مارس 2017.