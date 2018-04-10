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الوطن

محكمة المطرية تنظر استئناف "حبس 20 أسرة من سكان العقبيين" غدا

منذ 35 دقيقة
كتب: صالح رمضان
محكمة المطرية تنظر استئناف "حبس 20 أسرة من سكان العقبيين" غدا

أسر المطرية مهددة بالحبس

تنظر محكمة المطرية بمحافظة الدقهلية صباح غدا الأربعاء، جلسة استئناف الحكم الصادر في قضية الحجز الإداري بحبس 20 أسرة من سكان عمارتي منطقة "العقبيين" بمدينة المطرية، 3 شهور لكل منهم والتي أقامها مجلس المدينة ضدهم للامتناع عن سداد مبلغ 400 ألف جنية قيمة أعمال صيانة وترميم العمارتين منذ عام 2011، ونصيب كل شقة 20 ألف جنيه.

وسادت حالة من الخوف الشديد لدى الأهالي من تأييد الحكم الصادر بحبسهم جميعا، لعدم التصالح مع رئاسة مركز ومدينة المطرية من جهة، ولعدم قدرتهم على السداد من جهة أخرى، ورفض المسئولين فتح أي حوار معهم أو معاينة ما تم من أعمال ترميم والتي يعترض الأهالي على قيمتها.

وقال الأهالي، نعيش على المعاش الاجتماعي أو دخل محدود من أعمال الصيد، وجميعنا من محدودي الدخل، ولا يمكن سداد أي مبلغ حتى ولو جزء بسيط من المبالغ المطلوبة منهم، كما أننا لم نشعر بإنجاز أي شيء في العمارة سوى تغيير سقف الدور الأخير والذي لا يتكلف إلا مبلغ محدود في الوقت الذي تمت فيه أعمال الصيانة.

وناشد الأهالي الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، التدخل شخصيا لإنقاذهم من السجن، وتشريد أبنائهم، وخاصة أن المبالغ التي يطالبهم مجلس المدينة بسدادها مبالغ فيها كثيرا.

وقال أحمد عرفة بركات، صياد ساكن بالدور الخامس في العمارة، المبلغ الذي يطلب مجلس المدينة سداده الآن كان يكفي لبناء العمارة من جديد في وقت الترميم، ويعتمدون على أننا من محدودي الدخل وليس لنا ظهر أو صوت.

 

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