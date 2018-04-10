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الوطن

بالصور| "سعفان" يبحث مع "أبو شهلا" تحديات عمل الفلسطينيين

منذ 23 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
بالصور| "سعفان" يبحث مع "أبو شهلا" تحديات عمل الفلسطينيين

سعفان يلتقي وزير العمل الفلسطيني

بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع نظيره الفلسطيني مأمون أبو شهلا، ما يمر به سوق العمل الفلسطيني من ظروف وتحديات.

وجاء ذلك على هامش الدورة 45 مؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليًا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.

وتناول اللقاء الأوضاع الصعبة التي يعيش فيها عمال فلسطين والانتهاكات التي يتعرضون لها فضلا عن الحقوق المسلوبة للعمال الذين يعملون خلف الخط الأخضر.

وقال "أبو شهلا": إن الفقر والبطالة مشكلتين أساسيتين في دولة فلسطين نظرًا لما تمر به من اعتداءات غاشمة من قبل الكيان الصهيوني، كاشفًا أن ثلث الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر.

ومن جانبه أكد "سعفان"، أن القضية الفلسطينية، قضية لها أولوية تدعمها مصر منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن الشعب والحكومة المصرية داعمين للشعب الفلسطيني ، مستنكرا ممارسات العدوان الإسرائيلي على التظاهرات السلمية لشعب فلسطين، مطالبا بضرورة إلقاء الضوء على جميع أعمال العنف التي تستهدف عن عمد إصابة العمال وتحولهم لعاجزين عن العمل.

ومن جانبه أشاد وزير العمل الفلسطيني بكلمة "سعفان" في المؤتمر، والتي دعا فيها الى توحيد الصف العربي وضرورة التنسيق والتشاور بين جميع وفود الدول العربية في المحافل الدولية.

 

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