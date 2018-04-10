داعية سلفي: الحسين والسيدة زينب لم يأتيا مصر

قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، إنه ليس هناك خلاف حول الاحتفال بموالد آل البيت، مضيفاً أن السيدة زينب لم تأت لمصر حية ولا ميتة، والصوفية أنفسهم يعترفوا بذلك.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أنه سبق وأن أثبتنا أن الحسين رضى الله عنه - حفيد النبي – صلى الله عليه وسلم- استشهد في كربلاء، ولم يُدفن في مصر أو يأتي إليها أبدًا، ومسجد الحسين تم بناءه بعد 400 عام من مقتل الحسين.

وتابع أن "آل البيت مقامهم عالي، وأسيادنا وعلى رأسنا، وأهل النبي –صلى الله عليه وسلم-، لكنهم لم يأتوا للقاهرة نهائيًا"، مشددًا على أن "اختراع مقامات وموالد، والاحتفال بالرقص وشرب الحشيش والرقص أمر مرفوض".