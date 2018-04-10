تسجيل الدخول

الوطن

داعية سلفي: الحسين والسيدة زينب لم يأتيا مصر

اليوم PM 09:51
كتب: محمود البدوي
داعية سلفي: الحسين والسيدة زينب لم يأتيا مصر

سامح عبد الحميد

قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، إنه ليس هناك خلاف حول الاحتفال بموالد آل البيت، مضيفاً أن السيدة زينب لم تأت لمصر حية ولا ميتة، والصوفية أنفسهم يعترفوا بذلك.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أنه سبق وأن أثبتنا أن الحسين رضى الله عنه - حفيد النبي – صلى الله عليه وسلم-  استشهد في كربلاء، ولم يُدفن في مصر أو يأتي إليها أبدًا، ومسجد الحسين تم بناءه بعد 400 عام من مقتل الحسين.

وتابع أن "آل البيت مقامهم عالي، وأسيادنا وعلى رأسنا، وأهل النبي –صلى الله عليه وسلم-، لكنهم لم يأتوا للقاهرة نهائيًا"، مشددًا على أن "اختراع مقامات وموالد، والاحتفال بالرقص وشرب الحشيش والرقص أمر مرفوض".

أخبار متعلقة
"الأزهر": الرهبنة وتقديس أضرحة شيوخ الصوفية "خرافات دينية"

"الأزهر": الرهبنة وتقديس أضرحة شيوخ الصوفية "خرافات دينية"
مؤتمر جماهيري حاشد للطرق الصوفية بقنا دعما للسيسي

مؤتمر جماهيري حاشد للطرق الصوفية بقنا دعما للسيسي
إيران تحكم بالإعدام على أحد أتباع الطرق الصوفية لقتله رجال شرطة

إيران تحكم بالإعدام على أحد أتباع الطرق الصوفية لقتله رجال شرطة
"القوى الصوفية" للمصريين: شاركوا في الانتخابات الرئاسية لمنع الفوضى

"القوى الصوفية" للمصريين: شاركوا في الانتخابات الرئاسية لمنع الفوضى
شيخ مشايخ الصوفية يدلي بصوته في مصر الجديدة: "سنذهل العالم"

شيخ مشايخ الصوفية يدلي بصوته في مصر الجديدة: "سنذهل العالم"
غدا.. الطرق الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد السيدة زينب لمدة أسبوع

غدا.. الطرق الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد السيدة زينب لمدة أسبوع
"القوى الصوفية": نحتفل بفوز السيسي في مولد السيدة زينب غدا

"القوى الصوفية": نحتفل بفوز السيسي في مولد السيدة زينب غدا
رئيس "الأعلى للطرق الصوفية" يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسة ثانية

رئيس "الأعلى للطرق الصوفية" يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسة ثانية
"الأعلى للطرق الصوفية": فوز السيسي بالانتخابات استكمال لمسيرة التنمية

"الأعلى للطرق الصوفية": فوز السيسي بالانتخابات استكمال لمسيرة التنمية

التعليقات

العار يلاحق «زمالك مرتضى»

أحدث الأخبار

وزير الري يلتقي رئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس شركة الريف المصري

وزير الري يلتقي رئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس شركة الريف المصري

رئيس البنك الأهلي: 40% من حائزي شهادة "أمان" سيدات

رئيس البنك الأهلي: 40% من حائزي شهادة "أمان" سيدات

الآثار: جبانة العناني تحوي أقدم شاهد أثري أسلامي

الآثار: جبانة العناني تحوي أقدم شاهد أثري أسلامي

المسلماني: بعض المواطنين الأفغان يعتقدون أن بن لادن مازال حيا

المسلماني: بعض المواطنين الأفغان يعتقدون أن بن لادن مازال حيا

حبس عاطل بتهمة سرقة هواتف المواطنين بالأكراه بالسيدة زينب

حبس عاطل بتهمة سرقة هواتف المواطنين بالأكراه بالسيدة زينب

اختيارات الوطن

«صلاح» يحقق 3 أرقام قياسية بعد هدفه أمام «السيتي»

«صلاح» يحقق 3 أرقام قياسية بعد هدفه أمام «السيتي»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

«كيماوى دوما» يدفع بمواجهة عسكرية ويهدد بحرب عالمية ثالثة بين «ثلاثى المحور» و«موسكو»

بالفيديو| صلاح يقود ليفربول لإقصاء مانشستر سيتي والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

بالفيديو| صلاح يقود ليفربول لإقصاء مانشستر سيتي والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

كاميرا موبايل لمحاربة الفساد: «يا إحنا يا المحليات»

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

برفانات على عربة كارو: اللى بيعرف يفرَّق يشترى

الأكثر قراءة

عاجل