ضبط سائق بـ3 كيلو حشيش قبل ترويجها بسفاجا

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر، من ضبط سائق وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه بالمدينة.

وتلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من الرائد عصام شحاته رئيس مباحث سفاجا، يفيد بتمكن النقيب مهران العيسوى معاون مباحث القسم من ضبط "محمود.م.م" 39 عامًا سائق، حال استقلاله السيارة رقم "ط ر ع 5319" ملاكي سوهاج، وبحوزته 29 طربة حشيش تزن 3 كيلو تقريبًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل وترويج وإخفاء المواد المخدرة.

وتحفظت مباحث سفاجا على المضبوطات، وحرر المحضر رقم 859 إدارى قسم سفاجا لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.