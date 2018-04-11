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الوطن

الجمعة.. أحمد حجازي نجم ثالث حلقات "اللعيب مع رزان ومهيب"

منذ 12 دقيقة
كتب: ضحى محمد
الجمعة.. أحمد حجازي نجم ثالث حلقات "اللعيب مع رزان ومهيب"

رزان

يُطل نجم دفاع مُنتخب مصر أحمد حجازي لاعب نادي ويست بروميتش الإنجليزي ولاعب الأهلي السابق، عبر الحلقة الأولي من برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الذي يُقدمه رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي ويُعرض في تمام العاشرة من مساء غداً الجمعه على "MBCمصر".

يظهر النجم  أحمد حجازي خلال الحلقة في إنجلترا لأول مرة وخلال تجوله في الأماكن المُفضلة لديه هناك وترافقه كاميرا البرنامج داخل النادي، ويتحدث عن إختلاف طبيعة الحياة وكرة القدم في مصر، وكيف إستطاع التغلب على الصعوبات الناتجة عن ويتحدث عن تجربة الإحتراف في الدوري الإنجليزي وكيفية إستعداداته للمُشاركة في كأس العالم.

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