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الوطن

قائد جديد يتسلم "حري المنشآت النفطية" في شرق ووسط ليبيا

منذ 37 دقيقة
كتب: وكالات
قائد جديد يتسلم "حري المنشآت النفطية" في شرق ووسط ليبيا

اللواء ناجي المغربي

جرت اليوم مراسم التسليم والاستلام جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية في ليبيا، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

وأوضح ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ باسم ﻔﺮﻉ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﺮﺱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ النفطية ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ للجيش الليبي ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻲ، أن مراسم التسليم والاستلام جرت من قبل الجنة المكلفة من القيادة العامة برئاسة اللواء مبروك المقرض، لاستلام جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية من العميد مفتاح المقريف، والتسليم للواء ناجي المغربي.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، خليفة حفتر، قد أصدر في وقت سابق القرار رقم 67 لسنة 2018، بتكليف اللواء ناجي المغربي، آمرا لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية، بدلا من العميد مفتاح المقريف.

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