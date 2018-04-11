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الوطن

"مشادة كلامية" تنهي حياة عامل على يد نجله بالشرقية

منذ 25 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
"مشادة كلامية" تنهي حياة عامل على يد نجله بالشرقية

ارشيفية

لقي عامل مصرعه على يد نجله، بعدما طعنه بآلة حادة بمركز أبو حماد.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا، يفيد باستقبال مستشفى أبو حماد (جمعة ح.هـ)، ومقيم في المرازقة التابعة لقرية الأسدية بمركز أبو حماد، مصابًا بجرح طعني بالقلب، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته.

وانتقل ضباط مباحث مركز أبو حماد إلى مكان الواقعة، وتبين أن نجل المجني عليه "محمد"، وراء إرتكاب الجريمة، لوجود مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، طعن خلالها والده بسلاح أبيض ما أدى لإصابته بجرح طعني في القلب ووفاته.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وحُرر المحضر اللازم.

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