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الوطن

العسكريون الروس يدشنون جسرا جديدا عبر الفرات

منذ 44 دقيقة
كتب: وكالات
العسكريون الروس يدشنون جسرا جديدا عبر الفرات

صورة أرشيفية

أقام المهندسون العسكريون الروس جسرا جديدا عبر نهر الفرات قرب مدينة دير الزور وسط سوريا، بدلا من الذي دُمّر في فبراير الماضي.

ويبعد الجسر الجديد عدة كيلومترات عن دير الزور، وطوله 156 مترا وعرضه 6.2 مترا، بما في ذلك الطريق المخصص للسيارات بعرض 4.2 مترا والمخصص للمشاة بعرض 2.3 مترا،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسبق أن دشن العسكريون الروس في سبتمبر 2017 جسرا عبر الفرات قرب دير الزور، بعد تحرير المنطقة من مسلحي تنظيم "داعش"، لكنه انهار جراء الارتفاع الحاد في منسوب مياه النهر الناجم عن فتح بعض بوابات سد الطبقة الخاضع لسيطرة التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المهندسين العاملين على بناء الجسر الجديد أخذوا بعين الاعتبار هذه التجربة السلبية وعززوا أسناد الجسر، تحسبا لارتفاع منسوب المياه والسيل القوي.

 

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