مسؤول سوري: توجيه ضربات أمريكية لن يؤثر على تماسك مؤسستنا العسكرية

قال الدكتور عبدالقادر عزوز، المستشار الإعلامي للحكومة السورية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف بتصريحاته عن نواياه الحقيقية تجاه سوريا، وأنه يخطط للعدوان بعد كل القرائن التي تؤكد أن الحكومة السورية لم تقم بأي هجوم كيميائي في دوما.

وأضاف عزوز لـ"الوطن": "الضربات الأمريكية لو حدثت لن تؤثر أبدا على تماسك المؤسسة العسكرية السورية والجيش السوري".

وأكد أن بلاده ستدافع عن أرضها في حال أي عدوان عليها، وقال المسئول الحكومي السوري: "كل الخيارات مفتوحة لدينا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه سينفذ ضربات ضد سوريا، مستخدما صواريخ جديدة وذكية، للرد على هجوم كيميائي في مدينة "دومة" تتجه في الاتهامات إلى "دمشق"، على حد قوله، بينما نفت دمشق ذلك.