محلل سوري: سنلقن المعتدي درسا لن ينساه

قال العميد علي مقصود، المحلل الإستراتيجي السوري، إن سوريا، التي هزمت الإرهاب بالغوطة الشرقية، وانتصرت عليه تواجه هذا الانتصار بمؤامرة كبرى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف مقصود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سوريا لديها المقدرة على مواجهة أي اعتداء خارجي، وتلقين المعتدي درسًا لن ينساه.

وأشار مقصود إلى أن التهديدات والعربدة الأمريكية تجاه سوريا لا تعدو مجرد فقاعة هواء، واصفًا ترامب بـ"المتعجرف"، الذي "يظن أنه يستطيع هو وحلفاؤه لي ذراع سوريا".