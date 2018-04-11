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الوطن

محلل سوري: سنلقن المعتدي درسا لن ينساه

منذ 16 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
محلل سوري: سنلقن المعتدي درسا لن ينساه

علي مقصود

قال العميد علي مقصود، المحلل الإستراتيجي السوري، إن سوريا، التي هزمت الإرهاب بالغوطة الشرقية، وانتصرت عليه تواجه هذا الانتصار بمؤامرة كبرى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف مقصود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سوريا لديها المقدرة على مواجهة أي اعتداء خارجي، وتلقين المعتدي درسًا لن ينساه.

وأشار مقصود إلى أن التهديدات والعربدة الأمريكية تجاه سوريا لا تعدو مجرد فقاعة هواء، واصفًا ترامب بـ"المتعجرف"، الذي "يظن أنه يستطيع هو وحلفاؤه لي ذراع سوريا".

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