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الوطن

قائد سوري: الحياة في دمشق طبيعية جدا.. ولن نسمح بالمساس بالبلاد

منذ 36 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
قائد سوري: الحياة في دمشق طبيعية جدا.. ولن نسمح بالمساس بالبلاد

مهند الحاج علي

قال مهند الحاج علي، قائد الكتيبة الأولى اقتحام في لواء البعث بالجيش السوري، إن الحياة في دمشق الآن طبيعية جدا.

وأضاف الحاج علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن سبب الجنون الأمريكي تجاه سوريا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الآن خارج اللعبة السياسية تماما خاصة بعد قمة أنقرة التي حجبت الدور الأمريكي.

وأشار إلى أن الدولة السورية قوية برئيسها وشعبها وجيشها ولا يستطيع أي معتد المساس بها بالإضافة إلى أن الدولة قوية أيضا بحلفائها الذين يشكلون حائط صد ودرع واقي من أي اعتداء خارجي على سوريا.

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