"حقوق إنسان النواب" تعد تقريرا حول إنجازاتها الفترة الماضية

قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التقرير الذي تعده اللجنة حول إنجازاتها الفترة الماضية، يتناول جميع الزيارات الميدانية للسجون والأقسام الشرطية بالإضافة إلى اللقاءات المختلفة مع المسؤولين داخل مصر وخارجها.

وأضاف الورداني، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن التقرير سيشمل جهود اللجنة من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مصر، ولعل آخرها الاستجابة لمطلب اللجنة بتدريس مادة المواطنة بالمراحل الدراسية المختلفة.

وتابع أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة سترسل تقريرها والمعد باللغتين العربية والإنجليزية إلى جميع البرلمانات الدوليّة.