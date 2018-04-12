حرب محتملة وتحطم طائرة وصواريخ.. في يوم عربي دامٍ

في يوم لم يمر بسلام على المنطقة العربية، شهدت عدد من الدول أحداثا مؤسفة، جعلتها تعيش على صفيح ساخن، ورفعت درجة التأهب القصوى داخلها، وتعددت الأحداث ما بين سقوط طائرة وحرب محتملة، وعدة انفجارات وسقوط صواريخ، يرصدها "الوطن" في التقرير التالي.

شهدت الجزائر تحطم طائرة نقل عسكرية في بوفاريك بالبليدة، نتج عنها مقتل 257 شخصا، ما بين ركاب وطاقم الطائرة، واشتعلت النار في الطائرة بعد إقلاعها بلحظات فقط من مطار بوفاريك متجهة نحو مطار بوسفر بوهران، ثم إلى مطار بشار.

وسقطت الطائرة في حدود الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت الجزائر بمنطقة زراعية تعرف بـ"سي بن يوسف رقم 1"، حيث شوهد حريق ودخان كثيف منبعث من مكان الحادثة.

الطائرة العسكرية كانت من الحجم الكبير من طراز أليوشين، وهي طائرة ركاب روسية طويلة المدى من تصميم شركة إليوشن وهي استكمال لسابقتها الطائرة المشهورة إليوشن إل-18.

وفي السعودية، أعلن التحالف العسكري في اليمن، تدمير طائرتين من دون طيار أطلقهما المتمردون الحوثيون باتجاه جنوب السعودية في محاولة لاستهداف مطار ومنشأة مدنية، واعتراض ثلاثة صواريخ بالستية في أجواء المملكة أحدها فوق الرياض.

ويعتبر المتمردون الذين تتهمهم السعودية بتلقي الدعم العسكري من إيران، أن هذه الهجمات تدشّن ما سموه "عاما بالستيا بامتياز"، بدأ الشهر الماضي بصاروخ باليستي تسبب في مقتل شخص بالسعودية، في وقت هدد التحالف برد "حازم" عليها.

سوريا باتت على شفا حرب وشيكة، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة عسكرية على النظام السوري، بعد اتهامه بتنفيذ هجوم كيماوي على مدينة "دوما" السورية، قائلا في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "روسيا تعهدت بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا، استعدي يا روسيا إذن" واصفا الصواريخ أنها جميلة وذكية وحديثة.