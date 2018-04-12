تسجيل الدخول

الوطن

حرب محتملة وتحطم طائرة وصواريخ.. في يوم عربي دامٍ

منذ 4 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
حرب محتملة وتحطم طائرة وصواريخ.. في يوم عربي دامٍ

الطائرة الجزائرية

في يوم لم يمر بسلام على المنطقة العربية، شهدت عدد من الدول أحداثا مؤسفة، جعلتها تعيش على صفيح ساخن، ورفعت درجة التأهب القصوى داخلها، وتعددت الأحداث ما بين سقوط طائرة وحرب محتملة، وعدة انفجارات وسقوط صواريخ، يرصدها "الوطن" في التقرير التالي.

شهدت الجزائر تحطم طائرة نقل عسكرية في بوفاريك بالبليدة، نتج عنها مقتل 257 شخصا، ما بين ركاب وطاقم الطائرة، واشتعلت النار في الطائرة بعد إقلاعها بلحظات فقط من مطار بوفاريك متجهة نحو مطار بوسفر بوهران، ثم إلى مطار بشار.

وسقطت الطائرة في حدود الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت الجزائر بمنطقة زراعية تعرف بـ"سي بن يوسف رقم 1"، حيث شوهد حريق ودخان كثيف منبعث من مكان الحادثة.

الطائرة العسكرية كانت من الحجم الكبير من طراز أليوشين، وهي طائرة ركاب روسية طويلة المدى من تصميم شركة إليوشن وهي استكمال لسابقتها الطائرة المشهورة إليوشن إل-18.

وفي السعودية، أعلن التحالف العسكري في اليمن، تدمير طائرتين من دون طيار أطلقهما المتمردون الحوثيون باتجاه جنوب السعودية في محاولة لاستهداف مطار ومنشأة مدنية، واعتراض ثلاثة صواريخ بالستية في أجواء المملكة أحدها فوق الرياض.

ويعتبر المتمردون الذين تتهمهم السعودية بتلقي الدعم العسكري من إيران، أن هذه الهجمات تدشّن ما سموه "عاما بالستيا بامتياز"، بدأ الشهر الماضي بصاروخ باليستي تسبب في مقتل شخص بالسعودية، في وقت هدد التحالف برد "حازم" عليها.

سوريا باتت على شفا حرب وشيكة، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة عسكرية على النظام السوري، بعد اتهامه بتنفيذ هجوم كيماوي على مدينة "دوما" السورية، قائلا في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "روسيا تعهدت بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا، استعدي يا روسيا إذن" واصفا الصواريخ أنها جميلة وذكية وحديثة.

أخبار متعلقة

استهداف مطار التيفور العسكري في سوريا بضربات يرجح أنها أمريكية

استهداف مطار التيفور العسكري في سوريا بضربات يرجح أنها أمريكية
الحوثيون يهاجمون السعودية بطائرتين من دون طيار وصواريخ بالستية

الحوثيون يهاجمون السعودية بطائرتين من دون طيار وصواريخ بالستية
التحالف العربي: تدمير طائرتين واعتراض 3 صواريخ في السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرتين واعتراض 3 صواريخ في السعودية
عاجل| إسقاط طائرتين من دون طيار أطلقهما الحوثيون جنوب السعودية

عاجل| إسقاط طائرتين من دون طيار أطلقهما الحوثيون جنوب السعودية
مصر تعرب عن خالص التعازي في شهداء الطائرة العسكرية بالجزائر

مصر تعرب عن خالص التعازي في شهداء الطائرة العسكرية بالجزائر
الجندي يرسل برقية عزاء للجزائر في ضحايا الطائرة العسكرية

الجندي يرسل برقية عزاء للجزائر في ضحايا الطائرة العسكرية
وزارة الدفاع الجزائرية: 275 قتيلا في تحطم الطائرة العسكرية

وزارة الدفاع الجزائرية: 275 قتيلا في تحطم الطائرة العسكرية

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

فاروق الباز: "الخيبة" والجهل سبب بيع المواد الخام دون تصنيعها

فاروق الباز: "الخيبة" والجهل سبب بيع المواد الخام دون تصنيعها

حرب محتملة وتحطم طائرة وصواريخ.. في يوم عربي دامٍ

حرب محتملة وتحطم طائرة وصواريخ.. في يوم عربي دامٍ

فاروق الباز: طلبات الاستثناءات التي يقدمها النواب للوزراء "خيبة"

فاروق الباز: طلبات الاستثناءات التي يقدمها النواب للوزراء "خيبة"

غدا.. خالد عبدالجليل يوقع مذكرة تفاهم مع "السينمائي المغربي"

غدا.. خالد عبدالجليل يوقع مذكرة تفاهم مع "السينمائي المغربي"

فاروق الباز: السيسي يتواصل معي في كل ما يخص التعدين

فاروق الباز: السيسي يتواصل معي في كل ما يخص التعدين

اختيارات الوطن

الأم

الأم "القوّادة".. مارست الدعارة لـ20 سنة وغوت ابنتها حتى حملتها للقبر

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

الأكثر قراءة

عاجل