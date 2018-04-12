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الوطن

حملة ليلية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالسويس

منذ 42 دقيقة
كتب: محمد مقلد
حملة ليلية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالسويس

جانب من الحملة

شن حي الأربعين برئاسة العميد إيهاب سراج رئيس الحي، حملة ليلية مكبرة مساء أمس الأربعاء، لرفع الإشغاﻻت وإزالة التعديات بمنطقة الإسعاف وميدان الترعة وشارع أحمد عرابي الأربعين بمشاركة العميد محمد عبدالله قائد مرور السويس وقوة من شرطة المرافق وقسم الأربعين والإدارات المعنية بحي الأربعين.

وأكد قائد المرور، الالتزام بعدم وقوف السيارات في الشوارع الرئيسية والميادين الهامة، مؤكدا توقيع غرامات على المخالفين.

وشدد رئيس حي الأربعين على عمل محاضر للمخالفين وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المحلات ومصادرة أي فروشات للباعة الجائلين تعوق حركة المواطنين وتسيء للشكل الجمالي العام بالشوارع التي يتم تطويرها.

ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات التي تعوق حركة المواطنين، وتأكيد استكمال واستمرار الحملات نهارا وليلاً على مستوى شوارع السويس لإعادة الانضباط والنظام في الشوارع والميادين.

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