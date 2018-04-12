تسجيل الدخول

الوطن

موسكو: نشتبه باحتجاز إحدى ضحيتي الاعتداء الكيميائي في بريطانيا قسرا

منذ 42 دقيقة
كتب: وكالات
موسكو: نشتبه باحتجاز إحدى ضحيتي الاعتداء الكيميائي في بريطانيا قسرا

يوليا سكريبال-صورة أرشيفية

شككت سفارة روسيا لدى لندن في أن يكون التصريح الذي نشرته الشرطة البريطانية أمس باسم يوليا سكريبال، إحدى ضحيتي الاعتداء الكيميائي في بريطانيا الشهر الماضي، صادرا عن سكريبال فعلا.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية: "كما جرت العادة، نود التأكد من أن هذا التصريح صادر عن يوليا سكريبال شخصيا، وهو أمر يثير شكوكنا القوية. النص مرتب بطريقة من شأنها تعزيز المواقف الرسمية للسلطات البريطانية، والحيلولة دون إي إمكانية لاتصال يوليا بالقنصلية الروسية لدى بريطانيا أو بالصحفيين أو بأقربائها"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت السفارة الروسية أن التصريح المنسوب لابنة سكريبال، يعزز المخاوف من احتمال تعرضها للاحتجاز القسري، داعية الحكومة البريطانية إلى تقديم أدلة واضحة على أن يوليا بخير وتتمتع بالحرية في تصرفاتها، إن أرادت لندن إقناع الجمهور، وتبديد شكوكنا.

وقالت يوليا في تصريح نشره "سكوتلاند يراد" باسمها أمس، إن حالتها الصحية تتحسن، إلا أنها لا تزال تعاني تداعيات الهجوم بالمادة السامة عليها ووالدها، وتحاول التكيف مع الوضع الجديد الذي وجدت نفسها فيه بعد الحادث.

وأكدت يوليا حسب "سكوتلاند يارد"، أنها تتمتع بإمكانية التواصل مع "الأصدقاء والعائلة"، وأنها ليست بحاجة إلى خدمات القنصلية الروسية حاليا، وقالت: "إذا غيرت رأيي، فأنا على علم بمن علي الاتصال به (في القنصلية)".

وأضافت أنها تشعر بالأمان، لكنها لم تستعد قواها بعد للتحدث مع الإعلام ولا تريد ذلك، كما دعت قريبتها فيكتوريا لعدم زيارتها ومحاولة الاتصال بها في الوقت الحالي. وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أمس الأربعاء، أن يوليا سكريبال توجد حاليا في مستشفى بقاعدة عسكرية "لأسباب أمنية ولمراقبة صحتها".

وكانت يوليا قد غادرت المستشفى بمدينة سالزبوري البريطانية، بعد تحسن صحتها يوم الاثنين الماضي، حيث أكدت تقارير إعلامية بريطانية أنه تم نقلها إلى مكان آمن، وهو ما اعتبرته روسيا إصرارا من الحكومة البريطانية على عزل يوليا.

وتعرضت يوليا مع أبيها سيرجي سكريبال العميل البريطاني السابق، لهجوم بمادة سامة في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس الماضي. واتهمت لندن الحكومة الروسية بالوقوف وراء الهجوم، فيما رفضت موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع، واصفة إياها بالباطلة والاستفزازية.

أخبار متعلقة

يوليا سكريبال ابنة الجاسوس الروسي السابق: "قوتي تزداد يوميا"

يوليا سكريبال ابنة الجاسوس الروسي السابق: "قوتي تزداد يوميا"
مدير مستشفى سالزبوري يؤكد خروج يوليا سكريبال

مدير مستشفى سالزبوري يؤكد خروج يوليا سكريبال
موسكو تطلب من لندن المساعدة القانونية في محاولة تسميم "يوليا سكريبال"

موسكو تطلب من لندن المساعدة القانونية في محاولة تسميم "يوليا سكريبال"
يوليا سكريبال ترفض مساعدة قنصلية روسية

يوليا سكريبال ترفض مساعدة قنصلية روسية

التعليقات

تحطم طائرة جزائرية

أحدث الأخبار

السيسي يستقبل اليوم الرئيس البرتغالي في الاتحادية

السيسي يستقبل اليوم الرئيس البرتغالي في الاتحادية

أردوغان وترامب يبحثان آخر التطورات في سوريا

أردوغان وترامب يبحثان آخر التطورات في سوريا

وصول القافلة 18 من مهجري الغوطة الشرقية إلى شمال سوريا

وصول القافلة 18 من مهجري الغوطة الشرقية إلى شمال سوريا

وزير الزراعة يحل 3 جمعيات لتنمية الثروة الحيوانية بالجيزة

وزير الزراعة يحل 3 جمعيات لتنمية الثروة الحيوانية بالجيزة

"العدل" تسمح لـ"قانونية مكافحة الإدمان" بمزاولة "المحاماة"

"العدل" تسمح لـ"قانونية مكافحة الإدمان" بمزاولة "المحاماة"

اختيارات الوطن

الأم

الأم "القوّادة".. مارست الدعارة لـ20 سنة وغوت ابنتها حتى حملتها للقبر

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

قبل "جمهورية كأن".. 7 روايات تناولت ثورة يناير ضمن أحداثها

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

«هندسة الإسكندرية» تحصد الميدالية الذهبية فى مسابقة «SAE»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

محبو «السيدة زينب» يحتفلون بمولدها حتى مطلع الفجر.. ومريدو «آل البيت»: مدد يا «أم العواجز»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

رجال أعمال لـ«المبتكرين»: «اخترعوا ولكم مكافأة»

الأكثر قراءة

عاجل