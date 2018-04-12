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الوطن

12 قرارا بتخصيص أراض في المحافظات لإقامة مشروعات عليها

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد مجدي
12 قرارا بتخصيص أراض في المحافظات لإقامة مشروعات عليها

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، 12 قرارا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراض في المحافظات لإقامة مشروعات عليها.

تضمنت القرارات تخصيص أرض بمدينة مطروح لإقامة مدرسة قيادة سيارات ومسار فحص عليها، وأرض بالمنيا لإقامة مدرسة عبدالوهاب عبدالهادي عليها، وأرض أخرى بنفس المحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

واشتملت القرارات على تخصيص أرض بسمالوط في المنيا لإقامة مدرسة تعليم أساسي، وأرض بسوهاج لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها، وأرض بشطورة لإقامة مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية بنات.

وتضمنت القرارات تخصيص أرض بمركز قطور بالمجان في محافظة الغربية لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وأرض بزفتى لإقامة نقطة "شرشابة" عليها، حسبما أفادت الجريدة الرسمية، وأرض بقنا لإقامة وحدة شئون اجتماعية، وأرض بالشرقية لإقامة محطة رفع مياه صرف صحي عليها، وأرض بالفيوم لإقامة مجمع النيابات الإدارية بالفيوم، وأرض بأسوان لصالح نادي غرب أسوان لإقامة توسعات إنشائية.

 

 

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