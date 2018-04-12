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الوطن

"آي فاينانس": منظومة الحسابات الحكومية مشروع قومي يرفع الاقتصاد

منذ 11 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"آي فاينانس": منظومة الحسابات الحكومية مشروع قومي يرفع الاقتصاد

أرشيفية

قال المهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، خلال مؤتمر "اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة"، إن منظومة الحسابات الحكومية مفيدة للدولة مشروع قومي يرفع من قدرة الاقتصاد المصري، ويعتبر ضمن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتخطو نحو التنمية المستمدامة.

وأضاف أن كل الحسابات القومية، أصبحت متصلة ببعضها ما يمكن الجهات الحكومية المختلفة من العمل بكفاءة، موضحًا أن جملة المتعاملين مع التكنولوجيا يبلغون نحو 50 ألف مستخدم.

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