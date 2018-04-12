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الوطن

تواصل إصلاح أعطال خطوط مياه الشرب بمركز الخارجة في الوادي الجديد

منذ 7 دقيقة
كتب: شرف غريب
تواصل إصلاح أعطال خطوط مياه الشرب بمركز الخارجة في الوادي الجديد

مركز الخارجة يواصل اصلاح اعطال خطوط مياه الشرب

واصلت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إصلاح أعطال خطوط مياه الشرب بالمدينة.

وقال المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، إنه جرى إصلاح أعطال خطوط مياه الشرب بمناطق عمارة 39 بحي الزهور، أمام مديرية الشباب والرياضة لخط 4 بوصة، وإصلاح عطل لخط 4 بوصة بجوار الشيخ صبيح، وآخر لخط 8 بوصة بمحطة الخارجة 5.

وأضاف الطماوي، أن إصلاح الأعطال جرى بمعرفة فريق إصلاح الأعطال بالوحدة المحلية، ايضا تم توصيل مياه الشرب مرة أخرى إلى الخطوط التي جرى إصلاحها، تحت إشراف المهندسة أميمة علي ثعلب مدير مرفق مياه الشرب بالمركز.

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