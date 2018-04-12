محافظ سوهاج: قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد "قصة نجاح للدولة"

قال أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق مصلحة المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات، مضيفًا أن مشروع قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد هو قصة نجاح للدولة المصرية والتعاون بين وزارتها المعنية.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكل من محافظ سوهاج أيمن عبدالمنعم، ومحافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، بحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرف والصرف الصحي، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية وعدد من القيادات.