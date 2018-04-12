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الوطن

"الخارجية" تنفي تحمل مصر مسؤولية فشل المفاوضات الأخيرة لسد النهضة

منذ 34 دقيقة
كتب: أكرم سامي
"الخارجية" تنفي تحمل مصر مسؤولية فشل المفاوضات الأخيرة لسد النهضة

أحمد أبو زيد

نفي المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باِسم وزارة الخارجية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحات للمتحدث الرسمي باِسم الخارجية الأثيوبية ولوزير خارجية السودان تحميل مصر مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول "سد النهضة" في الخرطوم.

وقال أبوزيد، في بيان له، اليوم، إن مصر شاركت في الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بـ"سد النهضة".

وأضاف أن أي مراقب للمواقف المصرية في كافة الاجتماع الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطئ عينه في إدراك المرونة والإيجابية التي تتعامل بها مصر في تلك المفاوضات بهدف التوصل إلى التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، وليس أدل على ذلك من الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها مصر خلال الاجتماع التساعي الأخير في الخرطوم، والتي رأت مصر ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله حفاظا على الروح الإيجابية ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة.

وكشف أبوزيد عن أن سامح شكري وزير الخارجية، قد وجه بالأمس خطابا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثان على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدًا أن هذا يعتبر أكبر دليل على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة، وأنه لا يمكن لمصر أن تكون طرفا معيقا للوصول إلى هذا التوافق مثلما تم تداوله إعلاميا.

 

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