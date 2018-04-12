الإسكندرية تستعد لاستقبال 200 ألف طن قمح خلال موسم الحصاد

عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مدى استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لاستقبال موسم الحصاد، ومدى جاهزية الصوامع، لاستيعاب محصول القمح المقبل، والتأكد من الانتهاء من معاينة وتطهير الصوامع والهناجر الزراعية المخصصة لاستقبال القمح لموسم 2018، والمقرر بدء موسم التوريد به 15 أبريل الجاري بمختلف المحافظات، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه جرى حصر المساحات الزراعية للقمح بالإسكندرية والتي قدرت بحوالي 68 ألف فدان، بواقع كمية حصاد محتملة من 170 إلى 200 ألف طن لهذا العام، مؤكدًا أنه جرى تجهيز أربع مراكز لاستلام الأقماح بالمحافظة بإجمالي السعات التخزينية للصوامع بـ178 ألف طن، وهي تشمل مركز محرم بك بهنجار الأرض الزراعية وتتسع 3 آلاف طن، ومركز العامرية بناكر السلام، ومخازن السلام وتتسع لـ90 ألف طن، وصوامع الكينج مريوط بسعة 40 ألف طن، وصوامع برج العرب بسعة 45 ألف طن.

وأشار المحافظ إلى أن هناك توزيع جيد علي الأماكن علي مستوي المحافظة ومراعاة توقيت نقل واستلام الأقماح، كما جرى التأكيد على جاهزية الصوامع الموجودة بالأحياء والسعة التخزينية لها.

وكلف المحافظ المسؤولين بالاهتمام بتمهيد الطرق المؤدية إلى الصوامع، ومراعاة التخزين مع تجهيز السيناريوهات اللازمة لمواجهة أي مشكلات وتأمين الصوامع، تسهيلا لعملية تخزين الأقماح، مؤكدًا على تيسير التسليم والتوريد في إطار الضوابط.

وأكد المحافظ على تشديد الرقابة على الأسواق، وتكثيف واستمرار الحملات، بالتنسيق بين كافة الجهات، خاصة مع بداية موسم حصاد القمح، منعا لتهريبه أو احتكاره، مشددًا على المراقبة المستمرة علي آلية توزيع الأقماح خلال موسم الحصاد للتعامل والتدخل الفوري لحل أي معوقات تطرأ فجأة.