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الوطن

مقتل وإصابة 22 شخصا في غارات للتحالف وقصف على مواقع غربي تعز

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
مقتل وإصابة 22 شخصا في غارات للتحالف وقصف على مواقع غربي تعز

اليمن

أعلنت قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف أن 18 مسلحاً من جماعة "أنصار الله" الحوثيين قُتلوا وأصيبوا في غارات للتحالف على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

واستهدف طيران التحالف بغارات مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهة مقبنة غرب تعز، بينها 3 غارات على مواقع تمركزهم في مناطق رسيان وكمب الصعيرة، كما قصف بغارات أخرى تجمعات لهم في مقر النقابة أعلى المدينة السكنية، كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". 

وأضافت أن "الغارات أسفرت عن سقوط أكثر من 18 عنصراً من الحوثين بين قتيل وجريح، وتدمير عربتين عسكريين"، مشيرةً إلى "أن 4 عناصر من الحوثيين قتلوا بقصف مدفعي للجيش على مواقع تمركزهم في قرية الدبح غرب المدينة، كما شنت المدفعية قصفاً على مواقع في سائلة شبية بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي، أسفر عن تدمير عربة عسكرية".

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