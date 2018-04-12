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الوطن

مزارع بأسوان عن تحديد 600 جنيه لإردب القمح: "ميحصلش حتى تكلفته"

منذ 13 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
مزارع بأسوان عن تحديد 600 جنيه لإردب القمح: "ميحصلش حتى تكلفته"

صورة أرشيفية

قال مجموعة من المزارعين في وادي النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، أن سعر إردب القمح والتي حددته الدولة بـ600 جنيه، هو قليل جدًا ولا يصل سعر زراعته وحصاده.

وأكد ناصر سلطان، أحد مزارعي القمح بوادي النقرة  في أسوان، السعر قليل جداً علينا كمزارعين و"ميحصلش حتى تكلفته الحقيقية، لأن حصاد الفدان الواحد بيكلفنا عمال بحوالي 1400 جنيه، بالإضافة لـ400 جنيه لعمال التربيط ولم وتجرين في وضعه بجوار بعضهم البعض، وبالإضافة إلى مكنة الدراسة بالعمالة 500 أو 600 جنيه بعد الحصاد".

وتابع سلطان، أن التكلفة مرتفعة فب الزراعة من سماد وعمالة وغيره "إحنا خسرانين فيه، أقسم بالله إن الفلوس اللي بنضعها في القمح لا تكفي السعر الذي حددته الدولة، يعنى الفلوس لن تصل حتى التكلفة".

وطالب سلطان المسؤولين والمهندسين الزراعيين بدراسة عملية وعلمية والمعاينة الواقع على الأرض ودراسة الوضع الحالي على أرض الواقع لأن العامل كان قبل الوقت الحالي في الحصاد  يأخذ يومية 100 جنيه، والآن 150 جنيهًا، و"كمان ساعات بيقول أنا عايز في الساعة 30 جنيه ومش لاقيين عاملين وبنرضى غصب عننا فهل ستنظر الدلوة لنا كمزارعين أو نغير الزراعة خالص ونشتغل اي عمل آخر".

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