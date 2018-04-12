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الوطن

بالصور| 6 أسر يقطعون شارع الجلاء بـ"رمسيس" احتجاجا على هدم منازلهم

منذ 4 دقيقة
كتب: دعاء الجندي
بالصور| 6 أسر يقطعون شارع الجلاء بـ"رمسيس" احتجاجا على هدم منازلهم

جانب من قطع الطريق

قطعت 6 أسر شارع الجلاء باتجاه ميدان رمسيس، منذ قليل؛ اعتراضًا على هدم منازلهم، بمنطقة مثلث ماسبيرو، بقرار من رئاسة الحي.

وقالت ندى محمود أحمد، أحد سكان العقار المهدوم، والتي تبلغ من العمر 17 عامًا: "اتفاجئنا أن الحي أخلى العقار بتاعنا، ومن ساعتها واحنا قعدين في الشارع ومعندناش أي محل تاني للسكن".

وكان هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، قال في تصريح سابق، إن المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، اجتمع بملاك الوحدات داخل منطقة مثلث ماسبيرو، وعرض عليهم المشاركة في خطة التطوير مع الحكومة كملاك للعقارات، وأن يربح الجميع من مخطط التطوير، وطرح خيارا آخر أمامهم هو نزع الملكية طبقًا للقانون، والحصول على التعويض المناسب، والخيار الثالث هو الحصول على قطعة أرض في مكان متميز بمنطقة 6 أكتوبر.

 

 

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