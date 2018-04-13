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الوطن

العثور على جثة طيار يوناني سقطت مقاتله في بحر إيجه

منذ 29 دقيقة
كتب: أ ف ب
العثور على جثة طيار يوناني سقطت مقاتله في بحر إيجه

صورة أرشيفية

أعلن التليفزيون اليوناني الحكومي "آي آر تي"، اليوم، أن صيادي سمك عثروا على جثة الطيار اليوناني الذي تحطمت مقاتلته، أمس، في بحر إيجه لدى عودته من مهمة لاعتراض طائرات تركية.

وقال ميلتوس حجيياناكيس رئيس بلدية جزيرة سكيروس القربية، من موقع سقوط الطائرة، إن بحارة على زورق لصيد السمك عثروا الخميس على جثة الطيار و"حطام الطائرة".

وأضاف الجيش اليوناني الحداد 3 أيام إثر الحادث الذي أودى بحياة الطيار يورجوس بالتادوروس، 34 عاما، وهو أب لولدين.

وكانت طائرته الميراج-2005 فقدت قرب سكيروس حيث كان يفترض أن تحط لدى عودته من مهمة لاعتراض طائرات تركية دخلت المجال الجوي اليوناني وهي حوادث تحصل باستمرار لكن غالبا من دون أضرار.

وأوضحت الحكومة اليونانية، أن الطائرات التركية كانت انسحبت عندما وصلت مقاتلة بالتادوروس وطائرة ثانية إلى الموقع.

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