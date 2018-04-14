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الوطن

الأرصاد| الطقس حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

اليوم AM 06:31
كتب: شريف سليمان
الأرصاد| الطقس حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا. 

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ34 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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