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الوطن

حبس متهم بقتل زوجته في أسيوط لحين صدور تقرير الطب الشرعي

منذ 16 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
حبس متهم بقتل زوجته في أسيوط لحين صدور تقرير الطب الشرعي

أرشيفية

أمر المستشار أحمد عاطف مدير نيابة أبو تيج بحبس "م" والمتهم بقتل زوجته "إسراء م.ع"، (23 عاما) 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين صدور تقرير الطب الشرعي، وبيان سبب الوفاة.

وكانت أسرة المجني عليها اتهمت زوجها بقتلها، وأنها منذ زواجها وهي تعاني من اعتداء زوجها عليها بالضرب بصفة باستمرار، وبخاصة بعد اكتشاف آثار تعذيب وضرب على جسد المجنى عليها، كما أنه سبق وأن حاول قتلها خنقا وحرروا محضرًا، وتم أخذ تعهد عليه بعدم التعرض.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو تيج بوصول بلاغ من مستشفى أبو تيج المركزي بوصول "إسراء.م.ع" (23 عامًا، حاصلة على دبلوم)، جثة هامدة، ويرجح وجود شبهة جنائية.

وبانتقال فريق من مباحث القسم وسؤال والدة المجني عليها، اتهمت زوج المجني عليها بقتلها، وبمواجهة الزوج أنكر ما جاء من اتهامات، وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة التي أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى صدفا المركزي والتصريح بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعي، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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