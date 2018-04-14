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الوطن

محافظ كفر الشيخ يتفقد بيع أسماك مشروع "غليون" بميت علوان بتخفيضات 20%

منذ 11 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفر الشيخ يتفقد بيع أسماك مشروع "غليون" بميت علوان بتخفيضات 20%

محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ بيع اسماك غليون

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، منافذ بيع أسماك مشروع "غليون" السمكي، من المنفذ الأول بميت علوان بامتداد شارع الخليفة المأمون، بمدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمحاسب مصباح الشيخ، مدير عام المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، واللواء هاني النواصرة، والدكتورة منى عبدالعاطي، أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى افتتاح 11 منفذاً لبيع أسماك غليون كمرحلة أولى، منها 3 منافذ بمدينة كفر الشيخ، و8 منافذ بعدد من مدن المحافظة، وجارى تجهيز باقي المنافذ لتدخل الخدمة تباعًا مع تزويدها باحتياجات المواطنين من الأسماك من مشروع "غليون" السمكى، بـ23 جنيهًا للكليو البلطي سوبر نمره 1، وبتخفيضات تصل إلى 20% عن أسعار الخارج.

 

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