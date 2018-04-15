حملة نظافة بشارع جلال الدين الحمامصي بالعجوزة

شن حي العجوزة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، حملة نظافة بشارع جلال الدين الحمامصي بناء على تعليمات اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، واللواء علاء الهراس، نائب المحافظ، بتوفير بيئة نظيفة للمواطنين ورفع كفاءة النظافة بمناطق الحي المختلفة.

شملت الحملة نظافة، وتجريد، وكنس، ورفع تراكمات القمامة من شارع جلال الدين الحمامصي، وتحديدًا من شارع السودان حتى شارع إبراهيم البعثي، شارك في الحملة سمير شلبي، نائب رئيس حي العجوزة، وأشرف عويس، وإبراهيم حسن، مشرفي الأعمال بمنظومة النظافة بالحي.