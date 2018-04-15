بالصور| خالد فودة يُكرم "لجان الشباب" لمجهوداتهم بالانتخابات

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، رؤساء اللجان باللجنة العليا للشباب، وذلك لمجهوداتهم الكبيرة خلال إجراء العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2018، وتم تكريم اللجنة العليا للشباب بالمحافظة، ورؤساء اللجان الفرعية بمدن رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبورديس، وطور سيناء، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وسانت كاترين.

ووجه المحافظ الشكر لمحمود سرور رئيس اللجنة العليا للشباب بالمحافظة والشباب المشارك معه لنشاطهم المتميز وانجازهم لمهامهم التي كلفوا بها بكل دقه ولإحساسهم العالي بالمسؤولية.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بإعداد جيل ثاني وثالث من الشباب وإكسابهم الخبرات العلمية و السياسية و اللغات التي تؤهلهم لمراكز كبيرة وطالبهم بان يكون لديهم طموحات جادة ومشروعه للعمل على تحقيقها من خلال القنوات الشرعية.