متحدث "الوزراء": حالة الطوارئ تستهدف المتورطين بالأعمال الإرهابية

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تمديد حالة الطوارئ تحتاج موافقة من مجلس النواب، مؤكدا أنه إجراء دستوري، تستلزمه الحرب التي تخوضها مصر على الإرهاب، ومع استمرارية العملية العسكرية في شمال سيناء.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحياة في مصر تسير بشكل عادي وطبيعي جدا، وحركة التنمية كما هي، موضحا أن المواطن العادي لا يشعر بأي شيء، وحالة الطوارئ مقصود ومستهدف منها بعض الأشخاص المتورطين في الأعمال الِإرهابية.