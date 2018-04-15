«الوزير» يوجه بانتهاء «أعرض كوبرى معلق فى العالم» بشبرا

تفقّد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم، مشروع محور «روض الفرج» الذى تنفذه شركة «المقاولون العرب»، بمرافقة اللواء حسن عبدالشافى مدير إدارة المهندسين العسكريين، واللواء ناصر فوزى رئيس المساحة العسكرية، وعدد كبير من قيادات الهيئة الهندسية، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة «المقاولون العرب».

وخلال الاجتماع مع مجلس إدارة «المقاولون العرب»، وجّه «الوزير» الشكر للشركة باعتبارها إحدى أكبر الشركات الوطنية، وما تقوم به من دور كبير فى تنفيذ كبرى المشروعات مع الهيئة الهندسية، بجانب مشروعاتها مع باقى الوزارات والهيئات المختلفة.

وطالب «الوزير» بمواصلة الجهد للانتهاء من الجزء المتبقى من المشروع، الذى يشمل أعمال الكوبرى المعلق فوق النيل بمنطقة المظلات فى شبرا، واصفاً هذا الجزء من المشروع بأنه لم ينفذ فى مصر من قبل، نظراً لأنه «أعرض كوبرى معلق على مستوى العالم»، وطالب الشركة كذلك بمواصلة الجهد للانتهاء من مسجد «الفتاح العليم» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس «الهيئة الهندسية» يتفقد محور «روض الفرج».. و«صلاح»: سيُسجل فى موسوعة «جينيس»

وأوضح رئيس «المقاولون العرب» أن المشروع يبدأ من شارع ترعة الإسماعيلية، مروراً بمنطقة المظلات وحتى غرب الطريق الدائرى فى اتجاه الإسكندرية الصحراوى «ك 39» مروراً بنهر النيل، وأن المحور يشمل 6 منازل ومطالع بالمظلات، و8 مطالع ومنازل للربط مع الدائرى، وكوبرى على النيل الغربى يبلغ طوله نحو 400 متر، وعرضه 50 متراً وارتفاعه 14 متراً من سطح الماء، وعرض الفتحة الملاحية 120 متراً، ما يسمح بمرور الفنادق العائمة، وتم إنشاؤه بنظام العربات المتحركة، وكوبرى على النيل الشرقى وهو (الكوبرى الملجم) المار أعلى النيل يعد أكبر كوبرى ملجم على مستوى العالم، من حيث الاتساع، حيث يبلغ عرضه 64 متراً فى المنتصف. وأضاف أن الكوبرى يتحمل أوزاناً تصل إلى 120 طناً، وسوف يسجل الكوبرى الملجم فى موسوعة جينيس كونه أعرض كوبرى فى العالم.