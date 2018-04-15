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الوطن

رئيس "السكة الحديد": زيادة أسعار التذاكر ضروري للحفاظ على خدمة الركاب

منذ 35 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
رئيس "السكة الحديد": زيادة أسعار التذاكر ضروري للحفاظ على خدمة الركاب

المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد

قال المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنهم يواصلون العمل على قدم وساق، لتطوير البنية الأساسية لجميع مرافق السكك الحديدية، والتى تشمل تحديث جميع خطوط السكة الحديد، وتحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات والقضبان، واستبدال أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وتأهيل وإعادة وصيانة وتشغيل الجرارات.

وأوضح سالم لـ"الوطن"، أن "زيادة أسعار تذاكر القطارات أمر ضروري، للحفاظ على استمرار الخدمة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلى والبحرى".

وأضاف سالم أن جميع القطارات يتم فحصها والتأكد من سلامتها قبل بداية أي رحلة، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب ومسير حركة تشغيل القطارات على الوجهين القبلي والبحري، مشيرًا إلى أن قطارات السكة الحديد تخدم 350 مليون راكب سنويًا.

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