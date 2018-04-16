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الوطن

برلماني: تأسيس "قومي للرجال" للمناداة بمشكلاتهم وسط المجتمع

منذ 10 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
برلماني: تأسيس "قومي للرجال" للمناداة بمشكلاتهم وسط المجتمع

عمرو حمروش

قال الدكتور عمر حمروش أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه جاري جمع توقيعات خلال الأسابيع المقبلة من الأعضاء لاستكمال مشروع تأسيس مجلس قومي للرجال، وهو ماسيمد السلطة التشريعية بكثير من الحلول للمشكلات المتعلقة بالأسرة المصرية.

وأضاف حمروش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي»، أنه ليس لديه أي اعتراض على المجلس القومي للمرأة، أو عن كينونته، مشيرًا إلى أن المجلس قدم الكثير من النماذج والحلول لمشكلات عديدة، قائلًا: "النجاح الذي حققه المجلس دفعني للبحث وراء تأسيس مجلس قومي للرجل".

وتابع حمروش، أنه لا بد من المناداة بمشكلات الرجال وسط المجتمع، ووضع حلول لمطالب الرجال، المتعلقة بالأسرة المصرية المنقسمة إلى شقين "رجل وامرأة"، والقومي للرجال سيكون في مصلحة الرجل والمرأة والأسرة والمجتمع.

واستكمل حمروش، أن هناك حقوق للرجل متواجدة في الدول الأخرى ولا توجد في مصر، وللمحافظة على كيان الأسرة المصرية، ووضع حلول لأزمات النفقات في الأسرة، ودراسة حلول لعدم التزام الرجل بسداد نفقة زوجته.

 

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