الخضروات تتراجع.. والطماطم بـ5.5 جنيه

تراجعت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم تراجعا طفيفا، وفيما يلي قائمة بالأسعار:

الطماطم: من 2.75 - 5.5 جنيه للكيلوجرام.

البطاطس: من 2- 3 جنيهات للكيلوجرام.

البصل: من 1.5 - 2.5 جنيها لكيلوجرام.

الكوسة: من 2 - 4 جنيهات للكيلوجرام.

الجزر "دون عروش": من 1.25 - 2.75 جنيه للكيلوجرام.

الفاصوليا: من 5 -9 جنيهات للكيلوجرام.

الملوخية: من 5 -7 جنيهات للكيلوجرام.

سبانخ: 2 من 4 جنيهات للكيلوجرام.

بسلة: من 5 - 6.5 جنيه للكيلوجرام.

خيار"صوب": من 3.5 - 4.5 جنيه للكيلوجرام.

قلقاس: من 4 - 6 جنيهات للكيلوجرام.