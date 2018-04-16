الخضروات تتراجع.. والطماطم بـ5.5 جنيه

طماطم
تراجعت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم تراجعا طفيفا، وفيما يلي قائمة بالأسعار:
الطماطم: من 2.75 - 5.5 جنيه للكيلوجرام.
البطاطس: من 2- 3 جنيهات للكيلوجرام.
البصل: من 1.5 - 2.5 جنيها لكيلوجرام.
الكوسة: من 2 - 4 جنيهات للكيلوجرام.
الجزر "دون عروش": من 1.25 - 2.75 جنيه للكيلوجرام.
الفاصوليا: من 5 -9 جنيهات للكيلوجرام.
الملوخية: من 5 -7 جنيهات للكيلوجرام.
سبانخ: 2 من 4 جنيهات للكيلوجرام.
بسلة: من 5 - 6.5 جنيه للكيلوجرام.
خيار"صوب": من 3.5 - 4.5 جنيه للكيلوجرام.
قلقاس: من 4 - 6 جنيهات للكيلوجرام.