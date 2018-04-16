تسجيل الدخول

الوطن

الخضروات تتراجع.. والطماطم بـ5.5 جنيه

منذ 7 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
الخضروات تتراجع.. والطماطم بـ5.5 جنيه

طماطم

تراجعت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم تراجعا طفيفا، وفيما يلي قائمة بالأسعار:

الطماطم: من 2.75 - 5.5 جنيه للكيلوجرام.

البطاطس: من 2- 3 جنيهات للكيلوجرام.

البصل: من 1.5 - 2.5 جنيها لكيلوجرام.

الكوسة: من 2 - 4 جنيهات للكيلوجرام.

الجزر "دون عروش": من 1.25 - 2.75 جنيه للكيلوجرام.

الفاصوليا: من 5 -9 جنيهات للكيلوجرام.

الملوخية: من 5 -7 جنيهات للكيلوجرام.

سبانخ: 2 من 4 جنيهات للكيلوجرام.

بسلة: من 5 - 6.5 جنيه للكيلوجرام.

خيار"صوب": من 3.5 - 4.5 جنيه للكيلوجرام.

قلقاس: من 4 - 6 جنيهات للكيلوجرام.

أخبار متعلقة

تفاوت في أسعار الخضروات.. والطماطم بـ5.5 جنيه

تفاوت في أسعار الخضروات.. والطماطم بـ5.5 جنيه
مسؤول بـ"الزراعة" للنواب: نستورد بذور طماطم وخيار بـ150 مليون دولار

مسؤول بـ"الزراعة" للنواب: نستورد بذور طماطم وخيار بـ150 مليون دولار
الخضروات تستقر في سوق العبور.. والملوخية بـ 6 جنيهات

الخضروات تستقر في سوق العبور.. والملوخية بـ 6 جنيهات
الخضروات تستقر في سوق العبور.. والطماطم بـ4 جنيهات

الخضروات تستقر في سوق العبور.. والطماطم بـ4 جنيهات

التعليقات

أحدث الأخبار

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

الليلة.. فرقة بنها المسرحية تقدم "المفتش"

الليلة.. فرقة بنها المسرحية تقدم "المفتش"

الأربعاء.. ميرنا وليد ضيفة "لسة فاكر" على إذاعة الإغاني

الأربعاء.. ميرنا وليد ضيفة "لسة فاكر" على إذاعة الإغاني

الخضروات تتراجع.. والطماطم بـ5.5 جنيه

الخضروات تتراجع.. والطماطم بـ5.5 جنيه

موسكو تتعهد بـعدم عرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا

موسكو تتعهد بـعدم عرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا

اختيارات الوطن

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

رمضان أحلى مع «صلاح»

رمضان أحلى مع «صلاح»

إن فاتك المولد اتمرمغ فى نفحاته

إن فاتك المولد اتمرمغ فى نفحاته

الأكثر قراءة

عاجل