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الوطن

"المترو": 5 قطارات إضافية بالخط الأول لتخفيف زحام الركاب على الأرصفة

منذ 30 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو": 5 قطارات إضافية بالخط الأول لتخفيف زحام الركاب على الأرصفة

مترو أنفاق الخط الأول صورة أر شيفية

أكد المهندس على الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنه تم الدفع بـ5 قطارات إضافية بالخط الأول للمترو (المرج - حلوان)، لتخفيف زحام الركاب على أرصفة المحطات وقت الذروة المسائية، مشيرًا إلى أن الخط الأول يعمل بكامل طاقته منذ صباح اليوم الأثنين الموافق 16 أبريل الجاري، قائلًا: "كل الرحلات منتظمة".

وأوضح الفضالي لـ"الوطن"، أنه لا توجد أية نواقص لقطع غيار عربات القطارات، وأن قطع الغيار متوفرة بجميع ورش الصيانة التابعة لشركة المترو، مؤكدًا أن الخط الأول يحتاج إلى تحديث وتطوير بنيته الأساسية بتكلفة إجمالية 26 مليار و350 مليون جنيه.

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