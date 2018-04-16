رئيس شعبة الأسمنت ينسحب من "على مسؤوليتي" بعد مشادة كلامية

وقعت مشادة كلامية حادة بين المهندس مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، والبرلماني إسماعيل نصر الدين، بسبب حديث الأخير عن عدم ثقته في بعض التقارير بشأن ارتفاع أسعار الأسمنت.

وشدد إسطفانوس، على أن مصانع الإسمنت تخضع للمراقبة من قبل جهاز حماية المستهلك والمنافسة الاحتكارية، ولكن رفع الأسعار من حق أصحاب الشركات، "ولو مش واثق في أجهزتك الحكومية يبقى مشكلتك، بلاش أي كلام بيتقال وخلاص".

ورد إسماعيل نصر الدين بأنه "عانينا الأمرين من تقارير تحاول تحييد الأزمة عن الواقع، هو في عقل يقول سلعة تزداد في أسبوعين 700 جنيه".

وانسحب المهندس مدحت إسطفانوس، احتجاجا على اتهامات نصر الدين، بحسب ما أعلن أحمد موسى بسبب سجال وقع في الفاصل الإعلاني.