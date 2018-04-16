تسجيل الدخول

الوطن

رئيس شعبة الأسمنت ينسحب من "على مسؤوليتي" بعد مشادة كلامية

منذ 41 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
رئيس شعبة الأسمنت ينسحب من "على مسؤوليتي" بعد مشادة كلامية

المهندس مدحت إسطفانوس

وقعت مشادة كلامية حادة بين المهندس مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، والبرلماني إسماعيل نصر الدين، بسبب حديث الأخير عن عدم ثقته في بعض التقارير بشأن ارتفاع أسعار الأسمنت.

وشدد إسطفانوس، على أن مصانع الإسمنت تخضع للمراقبة من قبل جهاز حماية المستهلك والمنافسة الاحتكارية، ولكن رفع الأسعار من حق أصحاب الشركات، "ولو مش واثق في أجهزتك الحكومية يبقى مشكلتك، بلاش أي كلام بيتقال وخلاص".

ورد إسماعيل نصر الدين بأنه "عانينا الأمرين من تقارير تحاول تحييد الأزمة عن الواقع، هو في عقل يقول سلعة تزداد في أسبوعين 700 جنيه".

وانسحب المهندس مدحت إسطفانوس، احتجاجا على اتهامات نصر الدين، بحسب ما أعلن أحمد موسى بسبب سجال وقع في الفاصل الإعلاني.

أخبار متعلقة

توقعات بتراجع أسعار الأسمنت قبيل شهر رمضان لهذه الأسباب

توقعات بتراجع أسعار الأسمنت قبيل شهر رمضان لهذه الأسباب
استقرار أسعار الأسمنت.. و"العريش" يباع بـ920 جنيها

استقرار أسعار الأسمنت.. و"العريش" يباع بـ920 جنيها
أسعار الأسمنت تتراجع 40 جنيها للطن

أسعار الأسمنت تتراجع 40 جنيها للطن
تراجع أسعار الأسمنت 40 جنيها للطن

تراجع أسعار الأسمنت 40 جنيها للطن
ارتفاع أسعار الأسمنت.. و"بورتلاند طرة" بـ938 جنيها

ارتفاع أسعار الأسمنت.. و"بورتلاند طرة" بـ938 جنيها

التعليقات

أحدث الأخبار

عمرو أديب مشيدا بمناورة "درع الخليج": تدريب على حرب العصابات

عمرو أديب مشيدا بمناورة "درع الخليج": تدريب على حرب العصابات

صلاح يداعب "البالون دور".. فمتى تستجيب؟

صلاح يداعب "البالون دور".. فمتى تستجيب؟

الأزهر: لا نية لدمج التعليم الأزهري والعام

الأزهر: لا نية لدمج التعليم الأزهري والعام

تحرير 407 قضايا تموينية خلال شهر في بني سويف

تحرير 407 قضايا تموينية خلال شهر في بني سويف

"الأعلى للإعلام" يصدر مدونة المعايير الإعلامية في 5 مواد

"الأعلى للإعلام" يصدر مدونة المعايير الإعلامية في 5 مواد

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل