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الوطن

نائبة: الحكومة تسير بمبدأ "اللهم بلغت اللهم فاشهد" ولا تلتفت للمواطنين

منذ 24 دقيقة
كتب: هبة أمين
نائبة: الحكومة تسير بمبدأ "اللهم بلغت اللهم فاشهد" ولا تلتفت للمواطنين

أرشيفية

اتهمت النائبة إلهام المنشاوي، حكومة شريف إسماعيل، بأنها تعمل بمبدأ "اللهم بلغت.. اللهم فاشهد" في كل ما يتعلق بإنجاز الأعمال المتوقفة دون الالتفات لمصالح المواطنين.

وقالت "المنشاوي"، خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لإلقاء البيانات العاجلة، إنها سبق وتكلمت كثيرًا عن إحدى المستشفيات بالإسكندرية التي توقفت أعمالها رغم أنها تعالج الأطفال بالمجان، مضيفة: "الحكومة ماشية بمبدأ اللهم بلغت اللهم فاشهد المسئولين بيبلغوا الرسائل لبعض لإنهاء المستشفى بلا نتيجة، ومحدش بياخد قرار".

وطالبت المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بضرورة الاهتمام، مبينة "المستشفى هيفرق كثير في علاج المرضي، ربنا هيحاسبنا على الناس اللي بتموت ومش لاقية علاج".

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