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الوطن

بيان عاجل للبرلمان بسبب إلغاء الارتفاعات السابقة للمباني في أسوان

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد يوسف
بيان عاجل للبرلمان بسبب إلغاء الارتفاعات السابقة للمباني في أسوان

صورة أرشيفية

تقدم المستشار محمد سليم عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بيان عاجل إلى مجلس النواب بسبب ش التي تقام على أرض محافظة أسوان وخاصة مدينتي كوم أمبو ودروا، بصورة مفاجئة.

وأكد "سليم" في بيانة العاجل الذي ألقاه اليوم تحت قبة البرلمان بالجلسة الصباحية برئاسة الدكتور علي عبدالعال والموجة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان وهيئة العمليات بالقوات المسلحة، أن الارتفاعات التي تم إلغائها مؤخرا معمولا بها منذ سنوات طويلة، ومنذ أن نشأت المدينتين والتي كانت تصل إلى 22 مترا.

ووصف "سليم" قيود الارتفاعات الجديدة والتي وصفها بـ"الكارثة والضارة للمواطنين، والنشاط العقاري"، مناشدًا رئيس مجلس النواب بالتدخل السريع لوقف تلك الكارثة المتمثلة في قيود الارتفاعات الجديدة، والعودة إلى قيود الارتفاعات السابقة، مع تطبيق الحد الأقصى للارتفاعات، طبقا لقانون البناء الموحد والتي تصل فيه الارتفاعات إلى 36 مترا.

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