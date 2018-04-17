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الوطن

فهمي يستعرض تجربة مصر في السياسات البيئية أمام "القمة الخضراء"

منذ 2 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
فهمي يستعرض تجربة مصر في السياسات البيئية أمام "القمة الخضراء"

خالد فهمي

شارك الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في فعاليات القمة العالمية للأعمال الخضراء 2018 بأبوظبي، والتي تنظمها مجلة "الإيكونوميست" العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من وكالة أبوظبي للبيئة، وبحضور عدد من وزراء بيئة عدة دول.

وعرض فهمي، خلال كلمته في جلسة حوارية بالقمة، التجربة المصرية في صياغة السياسات في مجال إدارة المخلفات الصلبة والإدارة البيئية في الصناعة، وتجربة مصر في مجال رصد نوعية الهواء وإنشاء شبكة محطات الرصد بمصر وخفض نسب ملوثات الهواء.

كما تطرق وزير البيئة، للآليات الاقتصادية بمصر لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية ومنها آليات التمويل التي تم توفيرها لمنظومة المخلفات الزراعية، والآليات التي وافق عليها مؤخرا مجلس الوزراء لإقرار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، والتي تركز على تدوير المخلفات البلدية، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة لوزارة الصناعة لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية.

شارك في الجلسة سيم كيسلر وزير البيئة باستونيا، والرئيس الحالي لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحدث عن فكرة الاقتصاد الأخضر وأنماط الانتاج والاستهلاك، وإجراءات إلزام المصانع بالمعايير والاشتراطات البيئية، والتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة.

وتهدف القمة إلى عرض الفرص والتحديات التي تواجه صانعي القرار سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، حيث تناقش أهمية التطوير والمضي نحو اقتصاد مستدام وأفضل سبل التطوير وقياس الأثر المتوقع للتطورات الاقتصادية الجديدة في السنوات القادمة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتركز القمة هذا العام على استكشاف المبادرات المستدامة ودعم القطاع الخاص والحكومي بالمعرفة والابتكار في مجال الاقتصاد الأخضر المستدام.

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