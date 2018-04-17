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الوطن

القوات الخاصة الليبية تعلن استعدادها لاقتحام "درنة"

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
القوات الخاصة الليبية تعلن استعدادها لاقتحام "درنة"

الجيش الليبي.. صورة أرشيفية

أكد المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار بالجيش الليبي، عبدالكريم صبره، أن عناصر غرفة السيطرة المتحركة بالقوات الخاصة "الصاعقة"، أعلنت من محاور القتال بدرنة استعدادها لاقتحام المدينة.

وأوضح صبره، أن عناصر غرفة السيطرة المتحركة بالقوات الخاصة في انتظار الأوامر بدخول المدينة لاستعادتها من الجماعات المتطرفة المدرجة على لائحة الإرهاب، بحسب موقع بوابة إفريقيا الإخبارية.

 وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة، وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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