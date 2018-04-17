نائبة عن قانون "قومي المرأة": اعتراف بدورها منذ ثورة 25 يناير

قالت النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب عن لجنة حقوق الإنسان، إن إقرار قانون المجلس القومي للمرأة، جاء نتيجة اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، واعتراف بدورها خلال الأوقات العصيبة التي مرت مصر منذ 25 يناير حتى الآن، موضحة أنه يعزز حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

وأضاف "منال"، لـ"الوطن"، أن المرحلة المقبلة ستشهد تواجدًا قويًا للمرأة المصرية على جميع الأصعدة، في ظل تقلدها مناصب عديدة بالجهاز التنفيذي للدولة، وعلي رأسها الحقائب الوزارية، موضحة "البرلمان لن يتردد في دعم المرأة تشريعا نهائيا نهائيا".