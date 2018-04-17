"التموين": استلام 31 ألفا و585 طن قمح من المزارعين

استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، تقرير غرفة العمليات المركزية عن انتظام عمليات توريد القمح المحلي في جميع المواقع بالجمهورية، موضحا استلام 31 ألفا و585 طن قمح وردت حتى مساء أمس، لدى الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي ومطاحن قطاع الأعمال العام.

وأشار التقرير إلى أن لجان الفرز رفضت 730 طنا لاحتوائها على شوائب وأقماح مخزنة من العام الماضي، لافتا إلى أن الصوامع والهناجر والبناكر ونقاط التجميع التابعة للجهات المسوقة تستمر في استلام المحصول من المزارعين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساء يوميا.